Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Linz/ Kasbach-Ohlenberg (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagmorgen die K21 aus Kasbach-Ohlenberg kommend in Fahrtrichtung B42. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der junge Fahrzeugführer aus Leutesdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf zu Fall. Die Fahrbahn war im Bereich der Unfallstelle wetterbedingt verschmutzt, was durch den Fahrzeugführer zu spät wahrgenommen wurde. Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

