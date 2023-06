Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pkw von der Straße abgekommen

Seelbach (ots)

Am frühen Morgen des 24.06.2023 wurde der Polizei Altenkirchen ein brauner Pkw VW Passat gemeldet, welcher von der K9 zwischen den Ortschaften Flammersfeld und Seelbach in Höhe eines Schotterparkplatzes eine ca. 3 Meter tiefe Böschung heruntergefahren, bzw. heruntergerollt ist. Die Ursache hierfür ist gegenwärtig nicht eindeutig geklärt. Anhand der Auffindesituation ist die Verwirklichung eines Straftatbestandes nicht auszuschließen und es wurde ein polizeiliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

