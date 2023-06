Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 25.06.2023

Betzdorf (ots)

Scheuerfeld

Verkehrsunfallflucht am 24.06.2023, 11.30 h, in Scheuerfeld, Mittelstraße Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr die Mittelstraße aus Richtung Ortsmitte kommend und streifte beim Vorbeifahren an einer Baustelle mit der rechten Seite die Metallpfosten der Absperrung zur Eisenbahnstrecke. Der Fahrer entfernte sich daraufhin einfach von der Unfallstelle, das Kennzeichen konnte aber noch von einem Anwohner, der durch den Krach auf das Geschehen aufmerksam wurde, abgelesen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000.-EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Dauersberg

In Brand setzen eines Holzstapels am 24.06.2023, 22.53 h, in der Gemarkung Dauersberg Durch unbekannte Täter wurden in der Verlängerung der Mittelbuschstraße Richtung Scheuerfeld Holzscheite von einem am Wegesrand befindlichen Holzstapel entnommen und auf der angrenzenden Wiese angezündet. Bevor sich allerdings das Feuer ausbreiten und möglicherweise auf den Wald übergreifen konnte, wurde es glücklicherweise gelöscht. In diesem Zusammenhang fiel ein Radfahrer auf, der als Täter in Betracht kommen könnte. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

