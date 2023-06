Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeug ohne Kennzeichen verunfallt - Täter flüchtig

Unkel (ots)

Am Sonntagabend erhielt die Polizei Linz Meldung über ein verunfalltes Fahrzeug in der Siebengebirgsstraße in Unkel-Scheuren, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße 42. Der schwarze BMW, welcher offensichtlich auf Grund stark überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wurde, stand nun ohne Kennzeichen im Straßengraben. Der vermeintliche Fahrzeugführer - welcher sich vermutlich der fehlenden Zulassung und Versicherung des Fahrzeugs bewusst war - war nicht mehr am Ort des Geschehens.

Im Verlauf der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug bereits am Sonntagnachmittag im Bereich Unkel-Scheuren, insbesondere aber in der Löwenburgstraße und im Brücherweg, gebraucht wurde. Jegliche Hinweise zum Unfallfahrer, oder zu den vorigen Nutzern, werden an die Polizeiinspektion Linz unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell