Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rentnerin bestohlen

Schleusingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer klingelten am frühen Montagabend an der Wohnungstür einer 81-Jährigen in Schleusingen. Die Dame öffnete die Tür. Die Männer betraten sodann die Wohnung und gaben vor die Heizung überprüfen zu wollen. Einer der Männer verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Der Zweite durchsuchte die Wohnung scheinbar nach Geld und verwertbaren Gegenständen. Die Seniorin erwischte diesen dabei und forderte die Männer auf die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie sofort nach und flüchteten in unbekannte Richtung. Dem ersten Anschein nach entwendeten die Täter nichts. Eine Zeit später meldete sich die Geschädigte erneut bei der Polizei und meldete den Diebstahl ihres Geldbeutels. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt:

- südländisches Aussehen, - dunkle Haare, - dunkle Kleidung/keine Arbeitskleidung, - einer der Täter trug ein Basecap, - sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hildburghäuser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell