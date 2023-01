LPI-SHL: Unfall - Pkw/Fußgänger

Dreißigacker (ots) - Bislang unbekannte Täter griffen in der Nacht zu Dienstag gegen 02:35 Uhr einen in der Berkeser Straße in Dreißigacker aufgestellten Fleischautomaten an und verursachten einen Schaden von ca. 2.500 Euro. Die darin befindlichen Waren wurden nicht entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei (03696 591-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr