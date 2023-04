POL-RE: Recklinghausen: Kollision mit Straßenlaterne - Autofahrer leichtverletzt

Recklinghausen (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße im Stadtteil Rauxel. Er ging zielstrebig auf den Kassenbereich zu und forderte das Bargeld aus der Kasse. Dabei hielt er eine Schusswaffe in der Hand. Nachdem dem Täter das Geld übergeben wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter in dem Lebensmittelmarkt blieb ...

