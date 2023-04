Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann einen Lebensmittelmarkt an der Bahnhofstraße im Stadtteil Rauxel. Er ging zielstrebig auf den Kassenbereich zu und forderte das Bargeld aus der Kasse. Dabei hielt er eine Schusswaffe in der Hand. Nachdem dem Täter das Geld übergeben wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mitarbeiter in dem Lebensmittelmarkt blieb unverletzt.

Personenbeschreibung: männlich, schlank, mutmaßlich jünger, ca. 1,70m groß, dunkel gekleidet, Schal/Tuch vor dem Gesicht, dunkle Kapuze/Mütze, sprach akzentfrei deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

