POL-KN: (Dietingen-Böhringen, Lkr. Rottweil) Unbekannte versprühen Bauschaum in der Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Dietingen-Böhringen, Lkr. Rottweil (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt auf das Baustellengelände der Grundschule an der Schulstraße verschafft, haben anschließend mehrere Dosen mit Bauschaum an unterschiedlichen Stellen innerhalb des Gebäudes entleert und dabei teils erheblichen Sachschaden angerichtet. Durch den Bauschaum wurden im Erdgeschoss neu angebrachte Armaturen und Türbeschläge eingesprüht und so beschädigt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die im Laufe des vergangenen Wochenendes ab dem späten Freitagnachmittag verdächtige Wahrnehmung im Bereich der Grundschule beziehungsweise auf dem Baustellengelände der Schule gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

