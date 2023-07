POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Hillesheim (ots) - Am 03.07.2023 gegen 15:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Baustelle im Bereich der Straße "Am Walkgraben" in Hillesheim. Hier entwendeten sie ein hochwertiges etwa 10 - 15 kg schweres Aluminiumprofil, welches dort im Rahmen eines einzubauenden Hochwasserschutzes angebracht werden sollte. Der Wert des Profils dürfte bei etwa 1500 EUR geschätzt werden. Der Abtransport dürfte mittels eines Fahrzeuges erfolgt sein. Jegliche Hinweise zu ...

