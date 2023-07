POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wittlich (ots) - In der Zeit von Sonntag, 02.07.2023, 17:00 Uhr und Montag, 03.07.2023, 13:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Breslauer Straße 12 in Wittlich abgestellter roter Ford, wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich anschließend von der ...

