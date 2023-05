Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer gefährdet und bedroht

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es am Dienstag gegen 16:00 Uhr zu einer gefährlichen Situation in der Unterführung auf der Werler Straße. Ein 39jähriger Radfahrer aus Arnsberg fuhr von der Goethestraße in den Tunnel zur Werler Straße. Ein dahinterfahrender 37jähriger Autofahrer aus Arnsberg hielt den erforderlichen Seitenabstand nicht ein, sodass der Radfahrer stürzte. Im Anschluss kam es an der Unfallstelle zu Streitigkeiten beider Beteiligten. Der Autofahrer soll den Radfahrer mit einem Gegenstand bedroht haben, sodass dieser zunächst zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Der Autofahrer setzte dann seine Fahrt fort, konnte aber durch die Arnsberger Polizei schnell ausfindig gemacht werden. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an. Aktuell besteht der Verdacht, dass der Autofahrer zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

