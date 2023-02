POL-OS: Osnabrück/Hellern: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Glandorf (ots) - Am Samstagabend kam es an der "Beverstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, nachdem gegen 22:40 Uhr der Anbau einer Scheune in Brand geriet. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren schnell vor Ort und stellten fest, dass das Feuer sich bereits auf den Giebel der Scheune ausgebreitet hatte. Der Brand konnte jedoch gelöscht werden, sodass weder die Scheune noch das (in unmittelbarer Nähe ...

mehr