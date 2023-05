Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Flüchtiger LKW-Fahrer gesucht

Sundern (ots)

Am Freitag befuhr ein Motorradfahrer die L 619 aus Allendorf in Fahrtrichtung Plettenberg. Der 65-jährige Motorradfahrer wiche einem entgegenkommenden LKW aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam der Stipshausener von der Straße ab und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen LKW gehandelt haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell