FW Stockach: Dieselaustritt aus PKW

Stockach - Hoppetenzell (ots)

Die Abteilung Hoppetenzell der Freiwilligen Feuerwehr Stockach wurde am 25.07.2023 um 19:39 Uhr mit dem Einsatzstichwort G1 Diesel PKW in die Alois-Sartory-Straße in Hoppetenzell alarmiert.

Die Anforderung erfolgte durch die Polizei, welche mit einer Streife bereits vor Ort war. Im Bereich der Alois-Sartory-Straße und im weiteren Verlauf im Kreuzungsbereich Sankt-Georg-Weg konnte die gemeldete ca. 30 m lange Dieselspur bestätigt werden. Diese wurde mit Ölbindemittel abgestreut und das kontaminierte Bindemittel im Anschluss wieder aufgenommen.

D.Traber

