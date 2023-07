Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Einsatzreicher Mittag für die Feuerwehr

Stockach (ots)

Am 22.07.2023 um 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr Stockach mit der Drehleiter und Absturz Sicherungsgruppe sowie die Feuerwehr Bodman- Ludwigshafen zu einer abgerutschten Wanderin in der Nähe zur Ruine Altbodman alarmiert. Die Person befand sich im abschüssigen Gelände im Wald und konnte vom Rettungsdienst zu Fuß erreicht werden. Das für die Rettung der Person benötigte Material musste ca. 200 Meter durch den Wald, auf einem normalen Wanderweg getragen werden. Damit Personal und Material bis zur Waldkante gebracht werden konnte, wurde dieses mit einem Pick-Up der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen vom Wasserturm aus ca. 500 Meter hochgefahren. Im Wald selbst wurde die verletzte Person in einer Schleifkorbtrage über einen Flaschenzug die ca. 15 Meter bis auf den Waldweg gezogen. Vom Waldweg aus bis zur Waldkante wurde die Schleifkorbtrage anschließend von Hand getragen.

Auf der Rückfahrt wurden erneut die Feuerwehr Stockach zur Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. Eine Person musste von Ihrem Carportdach geborgen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell