Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Heilpädagogisches Zentrum

Rheine (ots)

In der Zeit von Freitag (26.05.), 16.00 Uhr bis Dienstag (30.05.), 07.00 Uhr sind unbekannte Täter in das Heilpädagogische Zentrum an der Dreikönigstraße eingestiegen. Die Täter beschädigten mehrere Oberlichter und gelangten ersten Ermittlungen zufolge dadurch in die Räume. Diese wurden von den Unbekannten durchsucht. Dabei durchwühlten sie diverse Schränke. Beute machten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

