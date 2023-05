Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Getränkemarkt

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Montag (29.05.), 17.30 Uhr bis Dienstag (30.05.), 06.30 Uhr in einen Getränkemarkt an der Neuenkirchener Straße, zwischen den Straßen Lange Water und Wildgrund, eingestiegen. Die Täter öffneten zunächst ein Schloss zu einem Durchgangstor, um auf das Gelände zu kommen. Dort öffneten sie auf noch unbekannte Art und Weise ein Rolltor, um in die Räume zu gelangen. Im Getränkemarkt durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld in geringer dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

