POL-MFR: (215) Junger Mann zusammengeschlagen - Zeugenaufruf

Am vergangenen Donnerstagabend (09.02.2023) wurde ein 19-Jähriger in Fürth Stadeln von einem unbekannten Mann angegriffen und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits im Bus der Linie 174 in Fahrtrichtung Mannhof wurde der 19-Jährige von einem bislang unbekannten Mann angepöbelt. Als der Geschädigte den Bus gegen 17:40 Uhr an der Haltestelle Waldringstraße verließ, lief ihm der Mann hinterher und schubste ihn zu Boden. Im weiteren Verlauf schlug der Täter aktuellen Erkenntnissen zufolge mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst, als eine Radfahrerin eingriff, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und entfernte sich.

Der 19-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. Insbesondere werden die Radfahrerin, die dem Geschädigten zur Hilfe kam sowie ein weiterer Radfahrer, welcher den Vorfall ebenfalls beobachtet haben könnte, gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

