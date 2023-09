Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken gegen Laternenmast geprallt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Donnerstagabend (21.09.2023) im Kochelseeweg mutmaßlich betrunken einen Verkehrsunfall verursacht. Der BMW-Fahrer war gegen 22.45 Uhr aus Richtung Seeblickweg kommend im Kochelseeweg unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne prallte. Anwohner beobachteten, wie der Fahrer zu Fuß flüchtete und alarmierten die Polizei. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Fahrer einige Zeit später an seiner Wohnadresse an und stellten fest, dass er offenbar unter Alkoholeinfluss steht. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben, die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der entstandene Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell