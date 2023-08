POL-HOM: Mehrere Einbruchsversuche in Homburg

Homburg (ots) - Am 09.08.2023 wurde bei der Polizei Homburg ein Diebstahl aus einem in der Kettelerstraße in Homburg abgestellten Ford Fiesta mit Homburger Kreiskennzeichen beanzeigt. Hierbei wurde die Scheibe der Fahrertür durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen und eine im Fahrzeuginnenraum zurückgelassene Geldbörse mitsamt dem üblichen Inhalt entwendet. Die genaue Tatzeit ist bislang nicht geklärt. ...

