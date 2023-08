POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte in Homburg-Erbach

Homburg (ots) - Am 08.08.2023 wurde bei der Polizei Homburg eine Sachbeschädigung an einem grauen Audi A1 mit Homburger Kreiskennzeichen beanzeigt. Tatort und Tatzeit sind bislang nicht gänzlich geklärt, es ist jedoch zu vermuten, dass der Audi am vergangenen Wochenende (04.08.- 06.08.2023) am Sportplatz der SG Erbach beschädigt wurde. Die Fahrertür wurde großflächig eingedellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in ...

