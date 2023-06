Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230616 - 0697 Frankfurt - Ostend: Festnahme nach Bedrohung und Nötigung

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 32 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, am gestrigen Donnerstag, den 15. Juni 2023, zwei 14- und 15-Jährige in der Franziusstraße bedroht zu haben. Einer der Jugendlichen soll zudem genötigt worden zu sein, sich in den Main zu begeben. Die beiden Beschuldigten konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche gegen 19.20 Uhr in der Franziusstraße. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich in dieser auch die zwei Männer mit drei Hunden auf. In der Folge gerieten die späteren Beschuldigten mit den Geschädigten verbal aneinander. Im weiteren Verlauf bedrohten die Männer die Jugendlichen, und nötigten einen von ihnen sich in den Main zu begeben. Der Jugendliche entkleidete sich bis auf die Unterhose und kam der Aufforderung nach. Darüber hinaus kam es zur Beschädigung eines Skateboards der Geschädigten, das in den Main getaucht wurde. Die beiden Jugendlichen verständigten nach dem Vorfall die Polizei.

Zwischenzeitlich hatten sich die Beschuldigten mit einem Fahrzeug entfernt, das wenig später im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auf der Hanauer Landstraße von einer Polizeistreife angehalten werden konnte. Die eingesetzten Beamten eröffneten den 32-jährigen Männern die Festnahme und verbrachten sie zur Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels vorliegender Haftgründe wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

