Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230616 - 0695 Frankfurt-Eschersheim: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Donnerstag (15. Juni 2023) auf Freitag (16. Juni 2023) führten Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Hügelstraße / Jean-Monnet-Straße durch.

Gegen 01.30 Uhr wurde das Fahrzeug eines Fahrdienstes kontrolliert, in dem neben dem Fahrer zwei Fahrgäste saßen. Bei der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein Marihuana-Geruch in dem Fahrzeug auf. Der Grund war schnell gefunden: die beiden 23 Jahre alten Fahrgäste führten eine Einkaufstasche mit sich, in der die Polizisten über 160 Gramm Marihuana sowie ca. 110 Gramm Haschisch auffanden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden auch die Wohnungen der beiden Beschuldigten durchsucht. Hier wurden insgesamt nochmals über 70 Gramm Haschisch und knapp 100 Gramm Marihuana aufgefunden. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell