POL-SU: 64-jähriger Siegburger vermisst - Polizei bitte um Mithilfe bei der Vermisstensuche

Am Mittwochmorgen (31. Mai) hat der 64-jährige Joachim L. unbemerkt die gemeinsame Wohnung am Siegburger-Brückberg verlassen und ist bislang nicht nach Hause zurückgekehrt. Der Vermisste ist aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung gelegentlich zeitlich und örtlich desorientiert. Zudem ist der 64-Jährige aufgrund seines Gesundheitszustandes körperlich stark eingeschränkt.

Der Vermisste hat sich in der Vergangenheit gerne in Begleitung am Friedwald in Siegburg, am Troisdorfer Bahnhof, am Friedhof Oberlar und am Trerichsweiher am Brückberg aufgehalten. Auch hat er gerne Kirchen (u.a. in Bonn-Beuel) besucht.

Vermutlich ist der 64-Jährige mit einer dunkelgrünen leichten Sommerjacke, einer schwarzen Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet. Möglicherweise trägt er ein schwarzes Basecap auf dem Kopf.

Mit Zustimmung der Angehörigen ist ein Foto des vermissten Siegburgers zur Mitsuche veröffentlicht worden. Das Bild können Sie im Fahndungsportal der Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/106962 einsehen.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort von Joachim L. machen? Kontakt zur Polizei unter 02241 541-3121. (Bi)

