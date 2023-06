Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autos beschädigt und Schaufensterscheibe eingeworfen - Festnahme

Siegburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (01. Juni) wurden mehrere Fahrzeuge und eine Schaufensterscheibe an der Frankfurter Straße in Siegburg von einem 27-jährigen Mann aus Lindlar beschädigt. Gegen 04:00 Uhr bemerkte ein Anwohner den 27-Jährigen, wie dieser drei geparkte PKW (VW, Mazda, Toyota) beschädigte. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss hörte der Zeuge ein lautes Klirren, woraufhin er die Polizei informierte. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den Tatverdächtigen vor einem Sozialkaufhaus antreffen. Die Schaufensterscheibe des Kaufhauses war mit einem Stein eingeschmissen worden. Da der alkoholisierte Mann Schnittverletzungen an den Armen hatte, die er sich mutmaßlich, beim Versuch in das Kaufhaus einzusteigen, zugezogen hatte, wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach medizinischer Behandlung und Entnahme einer Blutprobe wurde der Lindlarer, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung an KFZ wurde gegen den 27-Jährigen eingeleitet. (Re)

