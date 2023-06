Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (01. Juni) wurden in Sankt Augustin zwei Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen. Gegen 02:45 Uhr meldete eine Anwohnerin im Ortsteil Niederpleis der Polizei verdächtige Feststellungen. Ein Mann solle sich mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Als die Beamten mit insgesamt drei Streifenwagen in der Mülldorfer Straße eintrafen, konnte zunächst ein Tatverdächtiger angetroffen werden. Er befand sich unmittelbar vor einem Zigarettenautomaten, an dem Flexspuren zu erkennen waren. Entsprechender Geruch war noch wahrnehmbar. Einen weiteren Mann entdeckten die Polizisten in einer nahegelegenen Thuja-Hecke. Außerdem konnten Schraubendreher, Handschuhe, Brecheisen und eine Transportbox in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Die beiden Tatverdächtigen, die polizeilich bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte überregional in Erscheinung getreten sind, wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Siegburg gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell