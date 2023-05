Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Auto gestohlen

Troisdorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (28. Mai), 19:00 Uhr, und Dienstag (30. Mai), 11:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Wiesengrund" in Troisdorf eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter warfen ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Fahrzeugschlüssel aus dem Haus und damit der vor dem Haus geparkte Fiat entwendet. Das rote Auto trägt das Kennzeichen SU JT 312. Wer kann Angaben zu den Einbrechern und/oder dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

