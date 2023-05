Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochmotorisiertes Fahrzeug sichergestellt

Troisdorf (ots)

Zivilfahnder wurden am Dienstagnachmittag (30. Mai) auf einen hochmotorisierten Mercedes aufmerksam, der am Fahrbahnrand des Pfarrer-Kenntemich-Platzes geparkt war. Da sowohl das Fahrzeug, als auch der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 27-jähriger Troisdorfer, aus vorangegangen Einsätzen bekannt waren, entschieden sich die Beamten, das Fahrzeug zu kontrollieren. Während sie ihren Dienst-PKW einparkten, tauchte der 27-Jährige auf, setzte sich in sein Fahrzeug und fuhr über die Hippolytusstraße in Richtung Kuttgasse. Die Zivilfahnder konnten den Troisdorfer kurze Zeit später anhalten. Es stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Da er in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Verkehrsdelikte in Erscheinung getreten war, wurde der Mercedes zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Zudem wurde gegen den 27-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell