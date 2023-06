Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handtasche und Handy aus Geschäft geklaut

Much (ots)

Am Mittwoch (31. Mai) wurde eine Verkäuferin in Much an ihrem Arbeitsplatz bestohlen. Die 63 Jahre alte Frau schilderte der Polizei, dass gegen 16:30 Uhr eine Frau das Geschäft an der Hauptstraße betreten habe. Bei der Nachfrage, ob sie Hilfe brauche, stellte sich heraus, dass die Unbekannte mutmaßlich nur Spanisch und wenig Englisch sprach. Sie gab dann zu verstehen, dass sie eine größere Stückzahl einer ausgelegten Ware benötige. Daraufhin begab sich die Verkäuferin kurz in einen Lagerraum. Bei der Rückkehr in den Verkaufsraum waren nicht nur die Fremde, sondern auch Handy und Handtasche der 63-Jährigen verschwunden. Die Bestohlene eilte der Frau noch nach, konnte sie jedoch nirgends entdecken. Das entwendete Handy hatte auf dem Verkaufstresen gelegen. Die Tasche stand dahinter auf dem Boden. Darin befanden sich ein Schlüsselbund und eine Geldbörse mit diversen Karten, Papieren und Bargeld. Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt und 1,70 m groß, schlank, gebräunte Haut, schwarze, zum Knoten zusammengebundene Haare, dezent geschminkt. Die Unbekannte trug ein weißes T-Shirt, eine enge, schwarze Hose, offene Schuhe, Goldschmuck am Hals und wirkte sehr gepflegt. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell