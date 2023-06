Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230615 - 0692 Frankfurt-Ostend: Mann beschädigt Scheibenwischer - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte des 5. Reviers nahmen am gestrigen Mittwochmorgen, den 14. Juni 2023, einen 43-jährigen Mann im Ostend fest, der im Verdacht steht, zahlreiche Scheibenwischer von Fahrzeugen beschädigt zu haben.

Mehrere Zeugen sahen den 43-Jährigen, wie dieser auf seinen Weg durch die Ostparkstraße an dort abgestellten Fahrzeugen die Heckscheibenwischer beschädigte. Alarmierte Polizeistreifen trafen den Mann gegen 07:10 Uhr noch vor Ort an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Sie eröffnete dem 43 Jahre alten Mann die Festnahme und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Insgesamt stellten die Polizeibeamten an 40 Fahrzeugen abgeknickte oder abgerissene Scheibenwischer fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Was den wohnsitzlosen Mann zu den Taten veranlasste, ist nicht bekannt.

Der 43-Jährige muss sich nun wegen der 40 Sachbeschädigungen verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell