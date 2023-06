Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230614 - 0690 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstagmorgen (13. Juni 2023) nahmen Polizeibeamte einen Tatverdächtigen nach einem Rollerdiebstahl fest.

Gegen 07.30 Uhr meldeten Zeugen mehrere Personen in der Niddastraße, die versuchten, einen Motorroller aufzubrechen. Eine vor Ort entsandte Streife konnte den besagten Motorroller in der Niddastraße ausfindig machen. Ein Mann kniete an diesem und hantierte mit einer abgebrochenen Nagelschere an der Topbox, weitere Personen konnten nicht festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller gestohlen war. Der 28-jährige Mann wurde festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Besitzer des Rollers wurde benachrichtigt.

