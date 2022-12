Polizei Münster

POL-MS: Vermisster Münsteraner wieder aufgefunden

Münster/Telgte (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen "78-jähriger Münsteraner vermisst - Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?" (OTS vom 22.12. - 15:15 Uhr) und "Neue Hinweise zu vermisstem Münsteraner" (OTS vom 23.12. - 12:35)

Der seit Mittwochmorgen vermisste 78-Jährige wurde gemeinsam mit seinem Hund am Freitagnachmittag (23.12., 14:31 Uhr) in Telgte wieder aufgefunden. Der Mann war stark unterkühlt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

