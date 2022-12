Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall auf der A1 bei Ascheberg - 75-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Münster (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde ein 75-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 am Freitag (23.12.) bei Ascheberg. Aus bislang ungeklärter Ursache war sein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen kurz vor 9 Uhr mit einem Kleintransporter kollidiert. Der Transporter stieß in der Folge mit einem LKW zusammen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die Spurenlage am Unfallort erstreckte sich über mehrere hundert Meter. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei sichern seit mehreren Stunden Spuren vor Ort. Die A1 bleibt nach jetziger Schätzung zumindest noch bis 16:00 h in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Der Verkehr wird an der Ausfahrt Hamm Bockum-Hövel abgeleitet. Die Polizei empfiehlt, den Bereich auch weiterhin weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell