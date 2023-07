Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 27.07.2023 bis 28.07.2023

Goslar (ots)

- Einbruch in Wohnhaus in Goslar Ortsteil Immenrode.

Ein bislang unbekannter Täter drang im Tatzeitraum vom 26.07.2023 in den Abendstunden bis zum Abend des 27.07.2023 gewaltsam in ein Wohnhaus in der Crusiusstraße in Immenrode ein. Hier wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht und Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe entwendet. Das zuständige 2. Fachkommissariat in Goslar hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Crusiusstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05321 / 3390 zu melden.

- Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Am Freitag um 08:58 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 19-jährigen Kurierdienstfahrer in der Herzog-Julius-Straße festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

i.A. Frischemeier, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell