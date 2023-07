Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 27.07.23

Goslar (ots)

Randalierer leistet Widerstand

Zu einer randalierenden Person wurden am 26.07.23, gg. 20:40 Uhr, Beamte der Polizei Bad Harzburg alarmiert. Demnach sei ein 36jähriger Mann aus Salzgitter zunächst mit seiner 45jährigen Partnerin auf einem Supermarktparkplatz in der Breiten Straße in Streit geraten. Passanten, die den Streit haben schlichten wollen seien von dem Mann angegriffen worden. Diese hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Gegen seine Festnahme leistete die Person in der Folge Widerstand. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus Goslar wurde die Person schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Der 36jährige muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. MAP

