POL-PPRP: Vier Personen bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (29.12.2022), gegen 18:30 Uhr, wurde eine 33-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall in der Rohrlachstraße leicht verletzt. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah die Rollerfahrerin beim Abbiegen in die Schanzstraße, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die leichtverletzte 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in ...

mehr