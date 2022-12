POL-PPRP: Durchdrehende Reifen entlarven alkoholisierten Fahrer

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (29.12.2022), gegen 15 Uhr, stürzte ein 47-jähriger Fahrradfahrer in der Wittelsbachstraße und fiel gegen ein geparktes Auto. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 200,- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

