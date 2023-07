Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.07.2023

Goslar (ots)

Aus einem Keller in der Robert-Koch-Straße in Goslar wurde durch eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad entwendet.

Der oder die Unbekannte verschaffte sich zwischen Montag, 8 Uhr und Dienstag, 18.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Kellerverschlag und gelangte so an das dort verwahrte schwarze Damenfahrrad der Marke Cube. Das Rad hat einen lilafarbenen Korb und eine schwarze Klingel mit weißen Punkten.

Hinweise zur Tat sowie zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Auf dem Parkplatz Füllekuhle an der Astfelder Straße in Goslar wurde am Dienstag, zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr, ein roter Hyundai bei einem Verkehrsunfall beschädigt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte das bisher unbekannte Fahrzeug den auf dem Parkplatz abgestellten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise dazu bitte an die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0.

++++

Mehr als 30 Geschwindigkeitsüberschreitungen und 29 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie andere Verkehrsvorschriften waren das Ergebnis einer Kontrolle auf der Bundesstraße 6 in Höhe Jerstedt.

Zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr hatte die Verfügungseinheit der Polizei Goslar am Dienstag die Kontrollstelle in Richtung Salzgitter eingerichtet.

Der Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger wurde in der 60er-Zone mit 90 Km/h gemessen und überschritt somit die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Toleranzabzug um 27 Km/h. Der schnellste Pkw wurde in diesem Bereich mit 99 Km/h gemessen. Zusätzlich wurden vier Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet und in 29 Fällen Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten im Schwerlastverkehr festgestellt.

Aufgrund der Verfehlungen mussten diverse Verwarngelder erhoben und verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

