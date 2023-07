POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.07.2023

Goslar (ots) - Zwei Radfahrerinnen wurden am Sonntag in Goslar bei Verkehrsunfällen leicht verletzt. Ein 39-jähriger Fahrer eines Volvos beabsichtigte gegen 15.30 Uhr ein Tankstellengelände auf dem Reiseckenweg zu verlassen und übersah dabei eine 69-jährige Frau aus Dänemark, die mit ihrem Fahrrad auf dem Reiseckenweg in Richtung Kaiserpfalz fuhr. Es kam zum ...

