Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.07.2023

Goslar (ots)

Zwei Radfahrerinnen wurden am Sonntag in Goslar bei Verkehrsunfällen leicht verletzt.

Ein 39-jähriger Fahrer eines Volvos beabsichtigte gegen 15.30 Uhr ein Tankstellengelände auf dem Reiseckenweg zu verlassen und übersah dabei eine 69-jährige Frau aus Dänemark, die mit ihrem Fahrrad auf dem Reiseckenweg in Richtung Kaiserpfalz fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht am Bein verletzt wurde. Nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort, konnte die Frau ihren Weg fortsetzen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Astfelder Straße/Von-Garßen-Straße wurde am frühen Sonntagabend eine weitere Radfahrerin leicht verletzt.

Die 30-jährige Goslarerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Astfelder Straße in Richtung Innenstadt Goslar, ebenso wie eine 82-Jährige aus Langelsheim mit ihrem VW Golf. An der Kreuzung zur Von-Garßen-Straße beabsichtigte die Autofahrerin nach rechts abzubiegen und übersah dabei rechts neben ihr die Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

