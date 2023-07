Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.07.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 14:15 Uhr beabsichtigte ein 36-jähriger Goslarer mit seinem Pkw VW mit GS-Zulassung von einer Haltebucht in der Straße Im Schleeke, in 38642 Goslar, in den fließenden Verkehr in Richtung Oker einzufahren. Hierbei übersah er den die Straße Im Schleeke in Richtung Oker fahrenden Pkw VW eines 74-jährigen Salzgitteraners. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch welchen beide Verkehrsunfallbeteiligten leicht verletzt und im Folgenden dem Krankenhaus in Goslar zugeführt wurden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 22.07.2023, gegen 15:00 Uhr befuhr ein 86-jähriger Liebenburger mit seinem Pkw Hyundai mit GS-Zulassung die Marienburger Straße in Richtung Im Fliegerhorst, in 38642 Goslar. Aus bislang unbekannter Ursache streifte er den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault mit GS-Zulassung und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher im Nachgang zur Verkehrsunfallaufnahme an seiner Wohnanschrift angetroffen und ermittelt werden.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, den 23.07.2023, gegen 01:50 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Im Schleeke ein 31-jähriger Vienenburger mit seinem Fahrrad kontrolliert, nachdem dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund weiterer festgestellter Ausfallerscheinungen wurde dem Fahrradfahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt.

i.A. Galante, POK

