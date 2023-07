POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 22.07.2023

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 22.07.2023

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Harlingerode In der Brunnenstraße, im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode wurde der Vorbau eines Hauses beschädigt. Aufgrund dessen Bauweise erscheint es wahrscheinlich, dass ein größeres Fahrzeug mit entsprechender Höhe beim Befahren der Brunnenstraße den Schaden verursacht hat. Im Tatzeitraum vom Freitag, den 21.07.2023 von 08.00 Uhr - 14.30 Uhr, wurde ein Schaden von ca. 500 ,- EUR am Haus verursacht. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim PK Bad Harzburg.

Ruhestörung

Ein 53jähriger Bad Harzburger hörte am Freitag, den 21.07.2023 in seiner Wohnung in der Herzog-Julius-Straße so laut Musik, dass die Nachbarn sich gegen 23.30 Uhr in ihrer Nachtruhe gestört fühlten. Diese informierten die Polizei. Der uneinsichtige Verursacher kam der ersten Aufforderung die Musik leiser zu stellen nicht nach. In weiterer Folge wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ruhe wurde wiederhergestellt. Einen entsprechenden Bußgeldbescheid wird dem Verursacher zugestellt.

Zeuge beobachtet Unfallflucht - verursachendes Fahrzeug konnte dadurch ermittelt werden Am Freitag den 21.07.2023, gegen 13.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein PKW beim Rückwärtsfahren in der Bad Harzburger Herzog-Wilhelm-Straße ein parkendes Fahrzeug beschädigte. Der Zeuge eilte mit seinen Beobachtungen persönlich zum Polizeikommissariat Bad Harzburg. Durch eine entsprechende Verkehrsunfallaufnahme und schnelle Zusammenarbeit mit einer ausländischen Polizeibehörde konnte das unfallverursachende Fahrzeug ermittelt werden. Ein Strafverfahren hinsichtlich des "Unerlaubten Entfernens vom Unfallort" wurde eingeleitet. Die entstandene Schadenhöhe ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Ermittlungen dazu dauern an. ----------------- In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass jeder Unfallbeteiligte eines Verkehrsunfalls seine Unfallbeteiligung unverzüglich einer feststellungsberechtigten Person anzuzeigen hat. Ein Nichtbefolgen verwirklicht den Straftatbestand des § 142 StGB. In diesem Zusammenhang wird ab einer entsprechenden Schadenshöhe auch der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt.

Mehrere Einbrüche am "Friedhof Schlewecke" In den zurückliegenden zwei Wochen kam es in den Nachtstunden zu insgesamt drei Einbrüchen in ein Gerätelager des "Schlewecker Friedhofs" in Bad Harzburg. Dort wurden die Türen eines Holzschuppens aufgebrochen. Die genaue Schadenshöhe ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Entsprechende, strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Mögliche Zeugen zu Auffälligkeiten im Bereich des Friedhofs oder verdächtigen Personen melden sich bitte beim PK Bad Harzburg.

