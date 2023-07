Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 22.07.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW:

Am 21.07.2023, gegen 15:40 Uhr, wurde durch zwei Zeugen eine Sachbeschädigung an einem PKW gemeldet. Der PKW war auf einem Feldweg in der Nähe des sog. "Stahlhelms" kurz nach dem Ortsausgang Seesen abgestellt. Durch eine Befragung der Zeugen sowie des Halters des PKW konnte der Tatzeitraum am 21.07.23 zwischen 15:00 Uhr - 15:40 Uhr eingegrenzt werden. Am PKW wurde eine Seitenscheibe auf bislang ungeklärte Art und Weise beschädigt. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

