POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.07.2023

Goslar (ots) - Der seit dem 18. Juli 2023 durch seinen Betreuer als vermisst gemeldete Dirk Stefan B. aus Wildemann im Landkreis Goslar ist am Donnerstag, 20.07.2023, wohlbehalten in seine Pflegeeinrichtung zurückgekehrt. Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5562531 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

