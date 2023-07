Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.07.2023

Goslar (ots)

- Goslar

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 82 wurde am Donnerstagmorgen eine 49-jährige Frau schwer verletzt.

Die 49-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem VW Touran auf der B 82 zwischen Astfeld und Goslar, als sie vermutlich einen Schwächeanfall erlitt. Der Pkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die schwerverletzte Fahrerin aus Goslar wurde durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen und in das Krankenhaus verlegt. Auch der Hund der Frau wurde aus dem Auto geborgen und später in die Obhut des Tierschutzes übergeben.

Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste die B 82 bis 7 Uhr gesperrt werden.

++++

- Langelsheim

Ein Gebäude im Palandsmühlenweg im Langelsheimer Ortsteil Bredelem geriet am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, in Brand.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen am Brandort lassen darauf schließen, dass das Feuer mutmaßlich durch Abflammarbeiten eines Bewohners entstanden ist. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war bereits starke Rauchentwicklung sowie Flammenbildung erkennbar.

Den Freiwilligen Feuerwehren aus Langelsheim, Bredelem, Lautenthal, Jerstedt und Wolfshagen mit 10 Einsatzfahrzeugen und rund 80 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden gelang es, den Brand zu löschen.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an.

+++

- Goslar

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Zentralen Omnibusbahnhof in Goslar einen Skoda Fabia und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, zwischen 6.30 und 6.40 Uhr, auf dem Parkstreifen am Bahnhofsplatz. Der schwarze Skoda wurde durch Kratzer und Schrammen an der linken Heckschürze beschädigt.

Die Polizei Goslar nimmt Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

141 Geschwindigkeitsverstöße registrierte die Polizei Goslar am Montag bei einer dreistündigen Kontrolle auf der Bundesstraße 6.

Zwischen 8.20 und 11.20 Uhr, hatten die Einsatzkräfte im Bereich der Abfahrt Oker in Richtung Bad Harzburg die Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. 98 Überschreitungen werden Verwarngelder nach sich ziehen, 43 Fahrzeugführer wiederum müssen mit einem Bußgeld rechnen. Bei erlaubten 80 Km/h in diesem Bereich betrug die gemessene Höchstgeschwindigkeit 123 Km/h.

