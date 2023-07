Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizei Braunlage vom 19.07.2023

Goslar (ots)

Zwei schwer verletzte Kradfahrer

Am Dienstagnachmittag stellte ein 62jähriger Motorradfahrer aus Osterholz-Scharmbeck sein Motorrad in Sankt Andreasberg am Kurpark ab. Eine 61jährige Motorradfahrerin aus Oberhausen hielt kurz darauf mit ihrem Motorrad neben dem abgestellten Krad an. Dieses kippte plötzlich in Richtung der Frau und stieß diese samt ihres Krades um. Die Frau wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

In der Nacht auf Mittwoch, 03 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Hannover mit seinem Motorrad die B4 von Hohegeiß in Richtung Braunlage. In Höhe des Sportplatzes Hohegeiß wechselte vor ihm eine Wildschweinrotte über die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Sau, bei dem der Motorradfahrer zu Fall kam, sich schwer verletzte und das Wild verendete. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 2000 Euro geschätzt.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell