Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 18.07.2023

Goslar (ots)

Seesen/Rhüden

-Versuchter Einbruch in Elektrofirma

Zu einem versuchten Einbruch in eine Firma für Elektrotechnik kam es im Zeitraum vom 16.07.2023, 22.30 Uhr - 17.07.2023, 05.50 Uhr in Rhüden.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Tor in die Lagerhalle der Firma in der Straße Am Schlörbach ein. Zusätzlicher Sachschaden entstand vermutlich bei dem vorherigen erfolglosen Versuch, die Metallfassade aufzuhebeln. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fanden die Täter jedoch nichts Lohnenswertes in den Räumlichkeiten vor.

Die Polizeistation Rhüden hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Personen, die möglicherweise in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen in dem Nahbereich des Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 05384/370 bei der Polizeistation in Rhüden, oder aber unter der 05381/9440 beim Polizeikommissariat in Seesen zu melden.

Langelsheim

- Schwerer Fall der Überladung

Beim Wiegen des Anhängers eines Göttinger Transporters trauten die Polizeibeamten der Polizeistation Langelsheim gestern kaum ihren Augen. Zuvor hatten sie den VW Crafter auf der B 82 in Rtg. Rhüden fahrend festgestellt. Die Schrägstellung dessen mitgeführten Anhängers deutete auf eine deutliche Überladung hin, so dass entschieden wurde, das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers von 1600 kg zu überprüfen.

Die geeichte Waage eines ortsansässigen Betriebes zeigte dann mit 2580 kg eine Überladung von über 60 % an.

Auf den 35-jährigen Fahrer aus Osterode/Harz kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Es drohen rund 380 EUR Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Die Weiterfahrt wurde ihm selbstverständlich in diesem ordnungswidrigen Zustand untersagt.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell