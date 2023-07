POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.07.2023

Goslar (ots) - Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einem Pkw In dem Zeitraum von Freitag, 14.07.2023, 15:00 Uhr, auf Montag, 17.07.2023, 05:00 Uhr, wurde die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Anschließend wurde eine im Pkw befindliche Basecap entwendet. Der Pkw war für den o.g. Zeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "An der Radau" in Bad Harzburg ...

mehr