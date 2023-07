POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort in Harlingerode: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidiert im Zeitraum vom Freitag, den 14. Juli 2023, 23.00 Uhr, bis Sonntag, den 16. Juli 2023, 14.30 Uhr, in der Meinigstraße mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen davor parkenden schwarzen BMW 325I. Der dadurch entstandene Schaden für die Kratzer am Heckstoßfänger des BMW wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Der Verursacher unterlässt es jedoch sich um eine Schadensregulierung zu kümmern und verlässt den Unfallort mit seinem Fahrzeug und flüchtet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Brand eines Pavillons in Vienenburg-Lochtum: Am Sonntag, den 16. Juli 2023, gegen 14.45 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand nach Lochtum in den Bieweg gerufen. Hier brannte in einem Garten ein stählerner Pavillon mit Kunststoffdach und den darunter befindlichen Gartenmöbeln. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

